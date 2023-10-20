Куда пойти в Одессе на выходных 21 -22 октября

21-22 октября одесские учреждения культуры и искусства, имеющие укрытия или находящиеся рядом с ними, а также обладающие системами энергоснабжения, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News подобрала некоторые из анонсированных ивентов.

Выбор, как всегда, за Вами.

21 октября Одесский национальный академический театр оперы и балета приглашает на вечер одноактных балетов «Шопениана» на музыку Фредерика Шопена и Пахита Л. Минкуса. Билеты стоимостью от 320 гривен. Приходите к 16 часам.

21 октября на Одесской киностудии концерт проживающего в Украине и поющего по-украински молодого белорусского певца «CHEEV». Его талант был оценен на «Голосе страны» и уже в 2019 году, Владислав Чижиков под псевдонимом CHEEV провёл дебютный релиз песни «Оберегать». Стиль CHEEV – это комбинация жанров инди и альтернативы, в сочетании с особым вокалом и лирическим текстом. Приходите к 19 часам и увидите своими глазами. Стоимость билетов 500 грн. Адрес: Французский бульвар, 33.

21 октября КП «Одесгорэлектротранс» приглашает на экскурсию в свой музей. Вас познакомят с историей и развитием электрических средств передвижения, вы узнаете, как зародилась идея электротранспорта и история его создания. Как выглядели первые электрические трамваи и как они работали, а также интересные факты современного электротранспорта. Экскурсия для всех желающих, только следует предварительно зарегистрироваться, поскольку количество мест ограничено. Для регистрации и дополнительной информации обращайтесь по телефону : +380 50 399 4211 или +380 48 717 54 54. Адрес: Алексеевская площадь, 21а.

21-22 октября для женского вдохновения и психологической реабилитации в Одессе проведут двухдневный Всеукраинский женский фестиваль АНИМА в самом эстетическом заведении Одессы – в культурном центре Union, красота помещений и картинные галереи которого придадут душевной гармонии и наслаждения. Организаторы события собрали 50 украинских психологов, мотиваторов, маркетологов, профильных врачей, волонтёров, зоозащитников, специалистов бизнеса для наибольшей помощи и поддержки всем нам в эти критические времена для нашей страны. Приходите немного отдохнуть и вдохновиться на жизнь в кругу сильных женщин-лидеров и волонтёров «Корпорации монстров».

22 октября на сцене Одесского театра музыкальной комедии им. М.Водяного покажут мистический трагифарс в 2-х действиях по И. Ильфу и Е. Петрову «Золотой телёнок». Вас ждут яркая актёрская игра, остроумные ходы, режиссёрские находки, прекрасная музыка и увлекательный сюжет. Приходите к 17 часам. Билеты стоимостью от 100 гривен. Адрес: ул. Пантелеймоновская, 3.

До 1 ноября в Одесском литературном музее открылась юбилейная выставка «Вестник Возрождения» известного украинского художника Михаила Жука. Михаил Жук работал в Одессе с 1925 до конца своей жизни (1964), был проректором Одесского художественного института, преподавал рисунок, графику и керамику. В этом году исполняется 140 лет со дня его рождения. Долгое время его работы были недоступны широкой публике. Адрес: ул. Ланжероновская, 2, Золотой зал.

До 5 ноября в Одесском национальном художественном музее открылась выставка «Солнце заката/Sol Occidens» Маргит и Романа Сельских из коллекции искусствоведа, академика Европейской академии наук, искусств и литературы, почётного академика Национальной академии искусств Украины и заслуженного деятеля искусств Украины Эдуарда Дымшица. В этом году художникам исполнилось 120 лет. Яркий свет и цвета заходящего солнца оставались с ними в самые тёмные времена. Но художники всегда находили своё бескомпромиссное пространство свободы. Адрес музея: ул. Софиевская, 5а. Вход на выставку – 100/50 гривен.

Уютных, мирных выходных!

Главное фото: Ольга Черненко/Одесса News

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