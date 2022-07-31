Одесский театр оперы и балета приглашает послушать оперу «Флория Тоска»

6 августа Одесский национальный академический театр оперы и балета приглашает на оперу Джакомо Пуччини «Флория Тоска».

Действие оперы совершается в Риме в июне 1800 года.

Главный дирижёр театра Вячеслав Чернухо-Волич, дирижёр — заслуженный артист Украины Игорь Чернецкий, режиссёр — заслуженный артист Украины Сергей Зуенко, солисты — Анна Литвинова (Флория Тоска), засл. артист Украины Олег Злакоман (Марио Каварадосси).

Длительность спектакля 2 часа 40 минут.

Опера в 3-х действиях.

Стоимость билетов 100-380 гривен. Их можно купить здесь.

Начало в 16 часов.

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