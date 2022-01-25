Спектакль с интригующим названием «Пришёл мужчина к женщине» в Одесском Доме клоунов

Спектакль с интригующим названием «Пришёл мужчина к женщине» покажут в Доме клоунов актёры одесского театра «Маски» 13 февраля.

Автор пьесы — Семён Злотников — личность легендарная, как и сам спектакль, поставленный в десятках театрах по всему миру и на разных языках.

Семен Исаакович Злотников поставил в Одессе такие успешные спектакли как «Старость» и «Божьи дела» в Русском драмтеатре.

В этом спектакле Злотникова — беспроигрышный сюжет на все времена — история взаимоотношений, которые проходят все возможные стадии: знакомство, сближение, ссора, любовь, ненависть и снова любовь.

В квартире нового жилого дома «погибает» от одиночества оператор ЖЭУ Дина Фёдоровна. Друзья решают познакомить её с Виктором Петровичем — одиноким фармацевтом. И вот — долгожданный визит, с которого начинается интригующая, захватывающая и порой смешная история двух одиночеств…

В ролях – Алексей Агопьян и Ирина Охотниченко.

Цена билетов от 180 до 350 грн. Их можно купить здесь.

Приходите 29 января и 20 февраля к 19 часам в Дом клоунов.

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