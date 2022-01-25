Гончаренко: Меня избрали вице-президентом Комитета в ПАСЕ

Народный депутат от «Европейской солидарности» из Одессы, член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко избран вице-президентом Комитета по миграции, беженцам Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

Об этом Гончаренко сообщил в Twitter.

«Меня избрали вице-президентом Комитета по миграции, беженцам и перемещённым лицам Парламентской Ассамблеи Совета Европы», — написал Гончаренко.

По его словам, это впервые, когда украинец занял этот пост.

«Продолжаем работать в ПАСЕ и отстаивать демократические ценности и права человека», — написал Гончаренко.

В размещённом видеоролике Гончаренко не скрывает своего явного удовольствия избранием.

Кcтати. В Страсбурге 24 января начала работу зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая продлится до 28 января.

Вчера новым президентом Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) был избран представитель от Нидерландов Тини Кокса, известный своей пророссийской позицией.

Как сообщала Одесса News, в январе 2022 года Гончаренко присутствовал в киевском ресторане «Царское село» на ужине, устроенном Петром Порошенко по поводу победы в суде. Присутствовавшая также на этом ужине Ирина Геращенко сказала, что победу они отмечали с песней «Батько наш Бандера».

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