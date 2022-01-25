Одесские полицейские «накрыли» обитель низменных страстей

В Одессе сотрудники правоохранительных органов выявили группу лиц, которые занимались сутенёрством.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что в арендованных квартирах на улицах Бунина и Некрасова сутенёры содержали места разврата, в которые по размещённым объявлениям в социальных сетях втягивали девушек с низкой социальной активностью для занятия проституцией.

От одного клиента проститутки получали 2000 гривен, половину из которых отдавали сутенёру.

«Незаконную деятельность злоумышленников выявили оперативники миграционной полиции Одесской области. При силовой поддержке батальона полиции особого назначения дома и «на работе» у злоумышленников правоохранители провели санкционированные Киевским районным судом города Одессы обыски и изъяли черновые записи, телефоны, ноутбуки, банковские карты, мобильные телефоны, деньги и другие вещественные доказательства», — говорится в сообщении.

Следователи полиции объявили 4-м злоумышленницам в возрасте от 28 до 44 лет подозрения в сутенёрстве, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

За содеянное им грозит лишение свободы на срок от четырёх до семи лет.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2020 года правоохранители пресекли деятельность борделя, который был устроен в специально арендованной для этого квартире в Приморском районе Одессы.

Фото и видео: Отдел коммуникации полиции Одесской области

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