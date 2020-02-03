Если в душе апрель, приходили в одесский бордель

В Одессе правоохранители пресекли деятельность борделя, который был оснащён в специально арендованной для этого квартире в Приморском районе города.

По результатам мероприятий, проведённых сотрудниками Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, и следственного управления ГУНП в Одесской области под процессуальным руководством областной прокуратуры, одной из фигуранток сообщили о подозрении в сутенёрстве, говорится на сайте Нацполиции Одесской области.

Организаторы обустроили помещение всем необходимым, подыскивали будущих секс-работниц и их потенциальных клиентов, распределяли средства, полученные от занятия проституцией, половину из них оставляя себе. Для сексуальной эксплуатации подбирались молодые женщины, которые находились в затруднительном материальном положении.

Во время санкционированного обыска в квартире, где на тот момент находились четыре вовлечённых в проституцию девушки в возрасте от 19-ти до 24-х лет, полицейские изъяли мобильные телефоны, которые использовались для связи с «работницами» и клиентами, средства контрацепции, деньги, банковские карточки, блокноты с черновыми записями и другие вещественные доказательства.

Следователи начали производство по ч.2 ст.303 (сутенёрство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины.



Одной из организаторов борделя — 25-летней уроженке Запорожской области сообщили о подозрении и задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Проводятся мероприятия по установлению и привлечению к ответственности других участников преступной деятельности. Следственные действия продолжаются.



Как сообщала Одесса News, в Одессе задержали иностранца-сводника, занимавшегося сутенёрством. Работавшие на него проститутки получали 1 тысячу гривен в час.

Фото: Отдел коммуникации полиции Одесской области