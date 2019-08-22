Житель Килии промышлял кражей металла с кладбищ

В Килии Одесской области правоохранители задержали подозреваемого в надругательстве над могилами.

Об этом сообщает сайт «Нацполиция» со ссылкой на Килийское отделение полиции в Одесской области.

«36-летнему злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские разоблачили правонарушителя «на горячем», когда он принёс таблички, похищенные с могил на центральном кладбище Килии, в пункт приёма металлолома.

«Всего у подозреваемого изъяли сорок табличек с именами умерших», — констатируют в полицейской сводке.

По данному факту начато уголовное производство по ст.297 (надругательство над могилой) Уголовного кодекса Украины. Сейчас полицейские устанавливают лиц, пострадавших от данного преступления. Продолжается следствие.

Фото: Нацполиция