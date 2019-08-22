Большинство туристов, эвакуированных из отеля “Токио Стар”, уехали

Лишь четверо из двухсот постояльцев, которые в ночь на 17 августа в спешке покинули горящий отель «Токио Стар», до сих пор остаются в здании одесского лицея «Олимпиец». Остальные туристы, в том числе зарубежные, уже покинули город.

Об этом в среду сообщила Укринформу пресс-секретарь Одесского горсовета Наталья Мальцева.

«По состоянию на 20 августа в здании лицея «Олимпиец», где в субботу были размещены 61 постоялец из гостиницы «Токио Стар», оставалось девять человек. Почти половина эвакуированных туристов оказались гражданами-иностранцами. Сегодня в «Олимпийце» находятся всего четыре человека. Это прежде всего те, у кого был запланирован отъезд с 8 по 16 сентября», — отметила Мальцева.

Городские власти также оказали помощь тем, кто выбежал из гостиницы без документов и нуждался в правовой помощи для их восстановления.

Отмечается, что многие постояльцы переехали после пожара в «Токио Стар» в другие отели города, в частности, в «Дизайн-отель Скопели», «Континенталь», «Лондонская» и «Айвазовский». По состоянию на 21 августа большинство из них тоже отбыли из Одессы.

Как сообщала Одесса News, во время пожара в гостинице «Токио Стар» в ночь на 17 августа погибли 9 постояльцев отеля, ещё десять госпитализированы с ожогами и симптомами отравления угарным газом. Личности большинства погибших на пожаре опознаны.

Киевский райсуд Одессы санкционировал арест на 60 суток владельца гостиницы «Токио Стар» Вадима Чёрного, которому прокуратура инкриминирует совершение преступления по признакам ч.2 ст.270 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

Фото: ГБР, ГСЧС, «Одесса»