Шеститонный памятник Ленину пойдёт с молотка

Площадка OpenMarket (ГП “СЕТАМ”) выставила на аукцион демонтированный бронзовый памятник Владимиру Ленину весом 6 тонн по стартовой цене 385 875 грн.

Об этом сообщает ГП “СЕТАМ” на Facebook.

«Бронзовый памятник Ленину, который весит 6 тонн. Демонтированный и декомунизированный. Регистрация участников аукциона длится до 28 августа 2019 года. Стартовая цена — 385 875 грн», — говорится в сообщении.

Сейчас памятник находится на улице Первомайской, 22 в городе Жёлтые Воды (Днепропетровская область).

«У вас есть ещё шанс купить вождя пролетариата, спешите!», — призвали в OpenMarket.