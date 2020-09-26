Нацбанк выставил на аукцион 40 тонн уже никому не нужных монет

Департамент закупок и продаж Национального банка Украины осуществляет отчуждение путём проведения аукциона лома монет, выведенных из эксплуатации.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

В частности, Нацбанк выставляет на аукцион 40 185 069 кг лома монет, выведенных из обращения, номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 коп. и 1 гривна.

Отмечается, что электронный аукцион состоится 9 октября с 9:00 до 18:00.

Стартовая цена лота составит 125,4 тысячи гривен.

Как сообщала Одесса News, с 1 октября 2019 года были выведены из обращения монеты номиналом в 1, 2 и 5 копеек, а с 1 октября 2020 года — 25 копеек. Они перестали быть платёжным средством при осуществлении наличных расчётов.