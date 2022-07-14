Нацбанк ввёл в обращение новую монету — с якорями, кораблями и эмблемой ВМС ВСУ

Национальный банк Украины представил памятную монету номиналом в 10 гривен, посвящённую Военно-Морским силам Вооружённых Сил Украины.

Монета вводится в обращение с 14 июля 2022 года , сообщает пресс-служба НБУ.

«Посвящена отдельному виду Вооружённых Сил Украины, предназначенному для сдерживания или отпора во взаимодействии с другими видами Вооружённых Сил, другими военными формированиями и правоохранительными органами вооружённой агрессии против Украины с моря и на приморских направлениях, защиты суверенитета и государственных интересов Украины», – говорится в описании монеты.

На аверсе монеты в центре расположена эмблема Военно-Морских сил ВСУ, внизу слева от неё – малый Государственный Герб Украины, внизу справа – номинал 10 и графический символ гривны.

На реверсе – разные типы кораблей как символ ВМС ВСУ, в состав которых кроме надводных сил также входят морская авиация, морская пехота, береговая артиллерия и другие компоненты.

Как сообщала Одесса News, 11 июля Национальный банк Украины ввёл в обращение памятные монеты «В единстве – сила», посвящённые всенародному единению украинского народа в борьбе против российского агрессора и международной поддержке, которую Украине оказывает весь мир.

Приобрести памятные монеты можно будет в банках-дистрибьюторах по продаже памятных монет и сувенирной продукции: АО АБ «Укргазбанк», АО «АБ «РАДАБАНК», АО «ТАСКОМБАНК», АО КБ «ПриватБанк».

С 18 июля выпускаются памятные монеты «Ой, у лузi червона калина» из серии «Бессмертная моя Украина»: номиналом 10 гривен из серебра тиражом до 5 000 шт., в том числе до 2500 в 2022 году, и номиналом 5 гривен из нейзильбера, тираж — до 250 000 шт.

Фото: НБУ

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