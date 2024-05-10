Нацбанк посвятил новую 5-гривенную памятную монету Дню Европы

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный вместе с послом ЕС в Украине Екатериной Матерновой представил памятную монету «День Европы».

Об этом сообщает Нацбанк Украины.

«Представляя сегодня новую особенную монету, мы говорим и себе, и всем вокруг, что Европа является нашим домом, что европейские ценности — это наши ценности, что Украина является частью Европы», — сказал глава НБУ.

Памятная монета имеет номинал 5 гривен, выполненную из нейзильбера.

На лицевой стороне монеты в центре стилизованный трезубец, символ Украины. Слева размещён официальный лозунг Европейского Союза: «Единство в разнообразии». Справа — цветочный орнамент, который символизирует процветание и оригинальную культуру украинского государства.

На обратной стороне монеты на зеркальном фоне аббревиатуры ЕС и UA, которые при переплетении создают визуальный символ единства Украины и Европы.

Тираж монеты — до 50 000 шт. Приобрести её можно в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ. Также монеты будут постепенно реализовываться банками-дистрибьюторами (АО АБ «Укргазбанк», АО «АБ «Радабанк», АО «Таскомбанк», АО КБ «ПриватБанк») – по мере их отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ.

Одесса News информировала о выпуске Нацбанком Украины в апреле 2024 года памятной монеты «Чернобыль. Возрождение. Аист чёрный».

Фото: Нацбанк

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