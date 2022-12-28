Нацбанк вводит в обращение памятную банкноту, посвящённую Григорию Сковороде

Национальный банк Украины 29 декабря 2022 года вводит в обращение новую памятную банкноту номиналом 500 гривен, посвящённую 300-летию со дня рождения Григория Сковороды.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Эта памятная банкнота воспроизводит дизайн банкноты номиналом 500 гривен и одновременно имеет важное отличие – на её лицевой стороне нанесена символика к 300-летия Григория Сковороды.

«Григорий Сковорода – уникальная, неординарная, яркая личность, а его творчество остаётся актуальным на протяжении веков. Он считал, что главное в жизни – свобода, которая сегодня – бесценное сокровище для каждого украинца! Празднование его юбилея – одно из ключевых культурно-художественных событий 2022 года, и не только в Украине, ведь ЮНЕСКО признало Григория Сковороду одним из пяти выдающихся мудрецов человечества», – прокомментировал заместитель председателя Национального банка Алексей Шабан.

Отмечается, что памятная банкнота номиналом в 500 гривен образца 2015 года. Размер банкноты – 75 x 154 мм; тираж – 50 000 штук.

Основной рисунок лицевой стороны – портрет Григория Сковороды; основной рисунок обратной стороны – изображение здания Киево-Могилянской академии, воспитанником которой был выдающийся украинский философ.

Памятная банкнота включает в себя все элементы защиты банкноты номиналом 500 гривен образца 2015 года. Дополнительно на её лицевой стороне на месте водяного знака нанесена трафаретной печатью специальной оптически-сменной краской официальная символика к 300-летию со дня рождения Григория Сковороды — «Мир Сковороды». Эта надпись постепенно меняет цвет при изменении угла наклона банкноты (от светло-зелёного до тёмно-зелёного).

Памятные банкноты будут реализовываться через банки-дистрибюторы (АО АБ «УКРГАЗБАНК», АО «АБ «РАДАБАНК», АО «ТАСКОМБАНК», АО КБ «ПриватБанк»). Соответственно подробную информацию о старте продаж лучше уточнять непосредственно в этих банках. Цена памятной банкноты в конверте – 541 грн., в сувенирной упаковке – 554 грн.

Кстати. Национальный банк с 19 декабря выпустил в обращение банкноты номиналом 100 гривен образца 2014 года с подписью нового Председателя Национального банка Украины Андрея Пышного и отражением на них года выпуска — 2022.

Как сообщала Одесса News, Национальный банк с 1 января 2023 года начнёт постепенно изымать из обращения бумажные банкноты номиналами 5, 10, 20 и 100 гривен образцов 2003-2007 годов и заменять их новыми.

Фото: НБУ

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