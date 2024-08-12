НБУ начал выпуск банкнот с лозунгом «Слава Украине! Героям слава!»

Накануне Дня Независимости Украины Национальный банк выпустил купюры с надписями «Слава Украине! Героям слава!».

Об этом НБУ проинформировал 9 августа.

«Национальный банк Украины к 33-й годовщине Независимости Украины выпустил модифицированные банкноты национальной валюты, дополнив их дизайн лозунгом современной Украины: «Слава Украине! Героям слава!». Модифицированные банкноты как законное платёжное средство будут в обращении вместе с другими банкнотами», – говорится в сообщении.

Дополнительная надпись размещена в правой верхней части на оборотной стороне купюры.

В НБУ отметили, что с 8 августа в обращение ввели модифицированные банкноты номиналом 500 грн и 1000 грн, а 23 августа введут купюры номиналом 50 грн.

Планируется, что в последующие годы появятся такие банкноты номиналом 20 грн, 100 грн и 200 грн.

«Деньги – не просто платёжное средство или мера стоимости. Это символы государства, которые каждый из нас ежедневно держит в руках. Поэтому, отдавая должное несгибаемости нашего народа, запечатлевая этот переломный момент в рождении украинской нации, который мы сегодня проживаем, мы добавляем на все банкноты наш лозунг, который звучит по всему миру», – объяснил глава Нацбанка Андрей Пышный.

Регулятор подчеркнул, что гражданам не нужно специально обменивать купюры старого образца на модифицированные банкноты.

«Модифицированные банкноты будут выпускаться в рамках планового выпуска на замену изношенных и повреждённых банкнот для обеспечения наличного обращения необходимыми объёмами наличных средств соответствующих номиналов и повышения качества наличных денег в обращении. Постепенно модифицированные банкноты гривны будут заменять в обращении банкноты образцов 2014–2019 годов, которые имеют признаки изношенности», – рассказали в НБУ.

Одесса News информировала, что Национальный банк Украины с 23 февраля 2024 года ввёл в обращение новую памятную банкноту в вертикальном исполнении номиналом в пятьдесят гривен «Единство спасает мир».

Фото: НБУ

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