Нацбанк с 15 сентября ввёл в обращение монету «Владимирский собор в г.Киеве»

Национальный банк с 15 сентября вводит в обращение памятную монету «Владимирский собор в г.Киеве» номиналом 5 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Памятная монета посвящена одной из архитектурных жемчужин Киева – Владимирскому собору. Построенный в неовизантийском стиле, он привлекает внимание как своей историей, так и внутренней росписью – настоящим шедевром искусства. На строительство собора, которое длилось 20 лет – с 1862 по 1882 год, было собрано значительное количество пожертвований. Более 10 лет продолжались работы над внутренним убранством храма, уникальные росписи которого и являются его основной ценностью.

На аверсе монеты размещены: вверху на зеркальном фоне – малый Государственный Герб Украины, справа и слева от которого надпись полукругом «Национальный банк Украины»; на орнаментальном фоне – главный фасад собора (использована тампопечать), под которым орнаментальный фриз, внизу номинал монеты – пять/гривен, год чеканки 2022 – слева от собора, логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины – справа.

На реверсе монеты изображён орнаментальный декоративный элемент украшения исторического здания, под которым годы строительства собора – 1862 – 1882, орнаментальная полоса и надпись – «Владимирский/Собор».

Монету можно приобрести как в сувенирной упаковке, так и без. Общий тираж монеты – 35 тыс. штук.

Кстати. С 19 октября 2022 года НБУ водит в обращение памятную монету Украины «Соломия Крушельницкая» из серии «Выдающиеся личности Украины» номиналом 2 гривны из нейзильбера, а в декабре НБУ планирует перезапустить интернет-магазин нумизматической продукции.

Как сообщала Одесса News, в июле Национальный банк ввёл в обращение новую памятную монету «Ой, у лузi червона калина» из серии «Бессмертная моя Украина».

Фото: НБУ

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