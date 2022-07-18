С 18 июля Нацбанк вводит в обращение две новые памятные монеты

18 июля Национальный банк Украины вводит в обращение памятные монеты «Ой, у лузi червона калина» из серии «Бессмертная моя Украина».

По информации НБУ, монеты выйдут номиналом 10 гривен из серебра и 5 гривен из нейзильбера.

Тираж серебряной монеты лимитирован 5 тысячами штук, а 5-гривенной — 250 тысячами, в том числе до 75 000 выйдут в сувенирной упаковке.

Презентация монет буде проведена НБУ сегодня, 18 июля, в 12:00.

Отмечается, что именно “Ой, у лузі червона калина” была избрана путём опроса для определения спроса на памятные монеты Украины в условиях войны.

27 июля, как сообщала Одесса News, Нацбанк выпустит памятную монету “Силы специальных операций Вооружённых Сил Украины” из серии “Вооружённые Силы Украины”. Из этой серии 14 июля была введена в обращение монета “Военно-морские Силы ВСУ».

Приобрести памятные монеты можно будет в банках-дистрибьюторах по продаже памятных монет и сувенирной продукции: АО АБ «Укргазбанк», АО «АБ «РАДАБАНК», АО «ТАСКОМБАНК», АО КБ «ПриватБанк». По информации Укргазбанка, все выпущенные монеты можно приобрести в Киеве, а в региональных отделениях этого банка монеты появятся в августе.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.