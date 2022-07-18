Потерпевший крушение украинский Ан-12 был коммерческим самолётом

Коммерческий самолёт с украинским экипажем Ан-12Б, потерпевший крушение в Греции 16 июля 2022 года, принадлежал частной компании.

Об этом сообщает Минобороны.

«По информации Министра обороны Сербии, указанный самолёт перевозил груз оборонной продукции сербского производства, который транспортировался к конечному заказчику – Министерству обороны Народной Республики Бангладеш», – говорится в сообщении.

Министерство обороны Украины выразило соболезнования семьям погибших членов экипажа и отметило, что авиация Вооружённых Сил Украины находится в определённых местах дислокации и продолжает выполнять задачи по отражению широкомасштабной вооружённой агрессии РФ против нашего государства.

«Министерство обороны Украины комплексно рассмотрит этот инцидент и сообщит об общественно значимых деталях в случае их установления», — отмечают военные.

Как сообщала Одесса News, в ночь на 17 июля военно-транспортный самолёт Ан-12 разбился западнее аэропорта Кавалы в общине Пангеон на северо-востоке Греции.

Экипаж до катастрофы успел предупредить о проблеме с одним из двигателей, после чего диспетчеры в Греции разрешили самолёту приземлиться в аэропорту Салоники или в воздушной гавани Кавалы. Пилот выбрал последнюю, однако совершить посадку не смог. По данным очевидцев, самолёт загорелся ещё в воздухе, быстро снизился, а затем упал на землю, после чего произошёл взрыв.

«Авиакомпания «Меридиан» подтвердила крушение своего самолета Ан-12 в Греции. Все восемь погибших членов экипажа были гражданами Украины.

Фото и видео: Kavalopost/Facebook

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