В Одессе задержана шайка воров, «заработавшая» на кражах 1,5 млн гривен

В Одессе задержана организованная преступная группировка, которая наворовала из офисов и магазинов имущества и товаров на сумму более 1,5 миллиона гривен.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

В процессуальном порядке правоохранители задержали лидера ОПГ и четырёх его подельников. Они подозреваются в совершении не менее шести имущественных преступлений и нанесении более полутора миллионов убытков потерпевшим, в чём им уже объявили подозрение.

Оперативники Управления уголовного розыска полиции региона установили, что спланировал и организовал группировку для совершения систематических краж с проникновением в офисные и служебные помещения на территории Одессы и Одесской области 43-летний житель областного центра, ранее судимый за преступления имущественного характера, но отпущенный судом.

В свои помощники мужчина привлёк 36-летнюю родственницу и нескольких знакомых мужчин в возрасте от 18 до 44 лет, имеющих за плечами по несколько судимостей за тяжкие преступления.

Каждое привлечённое лицо, как утверждают в полиции, было наделено определёнными обязанностями, за выполнение которых получало долю из общего количества похищенного.

Для конспирации подельники ездили на «дело» исключительно ночью и после тщательного изучения графика работы предприятия, каждый раз привлекая разные транспортные средства.

В ходе документирования преступной деятельности участников организованной преступной группы правоохранители установили их причастность к воровству из двух офисных помещений в Одессе, трёх магазинов в областном центре, Большом Дальнике, Доброславе и обменнике на окраине Одессы. Из помещений подельники вынесли сейфы, деньги, банковские и топливные карты, оргтехнику, продукцию, а также печати, документы и другое имущество, которое материальной ценности для них не представляло. Ущерб, нанесённый потерпевшим, в общей сложности составил более 1,5 миллиона в гривневом эквиваленте.

В ходе санкционированных мер полицейские изъяли у правонарушителей часть похищенного, орудия совершения преступлений, оружие.

В настоящее время задержаны организатор преступной группировки и четверо его соучастников. Им грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следствие продолжается. Проводят его сотрудники Следственного управления ГУНП в Одесской области под оперативным сопровождением работников Управления уголовного розыска и Одесской облпрокуратуры.

Как сообщала Одесса News, в июле 2022 года под процессуальным руководством прокуроров Одесской областной и Белгород-Днестровской окружной прокуратуры сообщено о подозрении руководителю одесского отдельного подразделения одной из антикоррупционных общественных организаций в вымогательстве у бизнесмена 600 тысяч долларов США.

Фото и видео: Отдел коммуникации полиции Одесской области

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