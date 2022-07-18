Отстранены или уволены: Офис Президента разъяснил Указ о Баканове и Венедиктовой

Отстранение Президентом Ирины Венедиктовой от должности генерального прокурора и отстранение Ивана Баканова от исполнения обязанностей председателя СБУ не означает их увольнение.

Будут проводиться служебные проверки, после чего Глава государства определится, вносить ли соответствующие кадровые представления в Верховную Раду, — сказал заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Смирнов в эфире информационного телемарафона «UAразом».

«Сейчас речь об увольнении этих двух должностных лиц пока не идёт. Речь идёт о том, что генеральный прокурор освобождён от должности, а глава СБУ временно отстранён от исполнения возложенных на него обязанностей. Это связано с тем, что Президент и мы все достаточно долго ждали более конкретных и, возможно, радикальных результатов от руководителей этих органов по очищению от коллаборантов и государственных изменников», — сказал он.

По его словам, на шестом месяце войны почти еженедельно в этих правоохранительных органах продолжают выявлять коллаборантов, поэтому «чтобы предотвратить потенциальное влияние этих двух должностных лиц на уголовные производства, которые расследуются в отношении и работников СБУ, подозреваемых в сотрудничестве со страной-агрессором, и то же самое касается прокуратуры, Президентом были приняты соответствующие решения об освобождении от должности и отстранении».

Разницу в формулировках в указах Главы государства Смирнов объяснил тем, что генеральный прокурор «освобождён» согласно праву Президента освободить от занимаемой должности должностное лицо, которое назначается и освобождается им.

В то же время он напомнил, что «отстранение» Баканова от исполнения обязанностей прописано согласно Дисциплинарному уставу ВСУ, поскольку глава СБУ является военным.

«В этом и заключается ключевое отличие между этими двумя подзаконными актами об освобождении от должности и отстранении от исполнения должностных обязанностей», — отметил заместитель руководителя ОП.

Он сообщил, что в отношении Баканова и Венедиктовой будут проведены служебные проверки и расследования.

«По результатам уже конкретно этих служебных проверок и расследований Президентом будет принято решение о необходимости внесения в парламент представления о предоставлении согласия на увольнение генерального прокурора, и то же самое касается главы СБУ», — подчеркнул Смирнов.

Как сообщала Одесса News, Президент Владимир Зеленский 17 июля отстранил от исполнения обязанностей председателя СБУ Ивана Баканова и освободил от должности генерального прокурора Ирину Венедиктову.

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