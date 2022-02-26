Зеленский не обращался к Германии с просьбой о политическом убежище

В немецком правительстве осознают, что президенту Украины угрожает серьёзная опасность, но говорят, что Владимир Зеленский не обращался к ФРГ с просьбой о политическом убежище.

Об этом заявил спикер федерального правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт на брифинге, сообщает Укринформ.

«Было бы наивным говорить, что Зеленскому не угрожает опасность. Это очень мужественный человек, который остаётся в Киеве», — заявил Хебештрайт.

На вопрос, готова ли Германия предоставить действующему главе государства убежище, спикер отметил, что не стоит на этом спекулировать сейчас, к тому же пока такие обращения не поступали.

«В любом случае, сейчас это очень опасная ситуация, также и для украинского президента, для украинского руководства», — подчеркнул Хебештрайт.

Как сообщала Одесса News, в своём обращении Владимир Зеленский заявил, что «по имеющейся у нас информации, враг обозначил меня как цель номер один. …Они хотят уничтожить Украину политически, уничтожив главу государства».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.