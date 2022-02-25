25 февраля Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам с видеообращением.

В своём обращении, Зеленский, в частности, сказал:

«Слава Вооружённым Силам Украины!

Ребята и девчата, наши защитники! Вы блестяще защищаете страну от одного из самых мощных государств мира.

Сегодня Россия атаковала всю территорию Украины. И сегодня наши защитники сделали очень многое. Защитили почти всю территорию, которая получила непосредственные удары. Отражают ту, какую врагу удалось занять. К примеру, Гостомель под Киевом. Это даёт больше уверенности в столице.

По предварительным данным, мы потеряли сегодня 137 наших героев – наших граждан. Военных и гражданских.

На нашем острове Змеиный, защищая его до последнего, все ребята-пограничники геройски погибли. Но не уступили. Всем им будет присвоено звание Героя Украины посмертно.

Вечная память тем, кто отдал жизнь за Украину».