25 февраля Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам с видеообращением.
В своём обращении, Зеленский, в частности, сказал:
«Слава Вооружённым Силам Украины!
Ребята и девчата, наши защитники! Вы блестяще защищаете страну от одного из самых мощных государств мира.
Сегодня Россия атаковала всю территорию Украины. И сегодня наши защитники сделали очень многое. Защитили почти всю территорию, которая получила непосредственные удары. Отражают ту, какую врагу удалось занять. К примеру, Гостомель под Киевом. Это даёт больше уверенности в столице.
По предварительным данным, мы потеряли сегодня 137 наших героев – наших граждан. Военных и гражданских.
На нашем острове Змеиный, защищая его до последнего, все ребята-пограничники геройски погибли. Но не уступили. Всем им будет присвоено звание Героя Украины посмертно.
Вечная память тем, кто отдал жизнь за Украину».
Зеленский также отметил, что судьба Украины зависит только от украинцев, ведь никто другой, кроме нас самих, не будет руководить нашей жизнью.
«Мы на своей земле, за нами – правда. Уничтожить наш характер не получится. Ракеты «Калибр» беспомощны против свободы», — добавил Президент.
Как сообщала Одесса News, на острове Змеиный (Одесская область) в Чёрном море в результате ракетно-артиллерийского удара со стороны российских кораблей погибло 13 украинских пограничников.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.