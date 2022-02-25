Байден: Путин станет изгоем, и США позаботятся об этом

Россия будет выброшена на задворки истории, а президент РФ Владимир Путин станет изгоем для международного сообщества после развязывания новой вооружённой агрессии против мирной Украины.

Об этом заявил в четверг глава Белого дома Джо Байден в прямом обращении к американцам, сообщает Укринформ.

«Агрессия Путина против Украины в конечном счёте будет дорого стоить России – в экономическом и стратегическом плане. Мы позаботимся об этом, Путин будет изгоем на международной арене», – заявил Байден.

Он подчеркнул, что история расставит всё по своим местам, и «абсолютно неоправданная» война Путина против Украины существенно ослабит Россию.

«Свобода, демократия, человеческое достоинство – это силы, намного мощнее страха и гнёта. Их не уничтожить таким тиранам, как Путин и его армия. Их нельзя стереть из сердец и надежд людей никаким насилием и устрашением. Они выживают», — подчеркнул Байден.

Также Джо Байден объявил о новом пакете санкций против России.

Как сообщала Одесса News, Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении утром 25 февраля заявил, что украинская армия продолжает защищать государство от российского агрессора в одиночку. «Этим утром мы защищаем наше государство в одиночку, как и вчера. Самые мощные силы мира наблюдают издалека. Убедили ли Россию вчерашние санкции? Мы видим в своём небе и видим на своей земле, что этого недостаточно».

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