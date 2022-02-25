Гриневецкий выразил соболезнование родным погибших от ракетных ударов

Начальник Одесской областной военной администрации Сергей Гриневецкий выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате военных ударов по Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба ООВА.

«Сегодня Одесская область потеряла своих сыновей и дочерей, погибших от вражеских ударов за судьбу и сохранение мира в Украине! Поклон матерям и родителям за то, что они вырастили мужественных и смелых защитников. Склоняюсь перед детьми, которые потеряли родителей», – сказал он.

Как сообщала Одесса News, на острове Змеиный (Одесская область) в Чёрном море в результате ракетно-артиллерийского удара со стороны российских кораблей погибло 13 украинских пограничников.

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