Ночью 19 апреля враг атаковал Одесскую область ракетами и ударными дронами.

Об этом сообщает Telegram-канал Одесской облгосадминистрации.

Российские террористы целили по критической инфраструктуре региона, — информирует глава ООГА Олег Кипер.

«К счастью, люди не пострадали. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян», — говорится в сообщении.

«Боевая работа сил противовоздушной обороны продолжалась более шести часов. 3 дрона «Shahed-131/136» уничтожены на Одесщине, 1 — на Днепропетровщине», — добавили в Силах обороны юга Украины.

Одесса News информировала, что в ночь на 19 апреля российские оккупанты применили против Украины 36 средств воздушного нападения – 22 ракеты разных типов и 14 ударных беспилотников. Уничтожено 29 воздушных целей: 2 крылатые ракеты Х-101/Х-555; 14 ударных БпЛА типа «Shahed-131/136»; 11 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69; 2 крылатые ракеты Х-22 и дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3.

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