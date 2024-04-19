Ночью 19 апреля ВС ВСУ уничтожили 15 ракет, 14 БпЛА и бомбардировщик ТУ-22М3

В ночь на 19 апреля российские оккупанты нанесли комбинированный удар ракетами разных типов и ударными БпЛА.

Всего враг применил 36 средств воздушного нападения – 22 ракеты разных типов и 14 ударных беспилотников, — сообщает в Facebook Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук.

Отмечается, что 2 крылатые ракеты Х-101/Х-555 были выпущены самолётами стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков Рязань, РФ); 14 ударных БпЛА типа «Shahed-131/136» — из района Приморско-Ахтарска, Курская обл., Рф.); 12 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 — из Курской области и акватории Азовского моря); 2 крылатые ракеты «Искандер-К» из Крыма; 6 крылатых ракет Х-22 с дальних стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 (из акватории Чёрного и Азовского морей).

«К отражению воздушного нападения противника были привлечены зенитные ракетные войска Воздушных Сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины», — говорится в сообщении Командующего.

В результате противовоздушного боя уничтожено 29 воздушных целей: 2 крылатые ракеты Х-101/Х-555; 14 ударных БпЛА типа «Shahed-131/136»; 11 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69; 2 крылатые ракеты Х-22.

Подчёркивается, что впервые зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил во взаимодействии с Главным управлением разведки МО Украины уничтожили дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3 – носитель крылатых ракет Х-22, которыми российские террористы бьют по мирным украинским городам. По вражескому самолёту попали из зенитного ракетного комплекса С-200.

«В ходе сегодняшней атаки впервые уничтожены две такие ракеты. Я благодарю всех, кто сегодня обеспечил этот результат. Зло будет наказано!», — написал Николай Олещук.

Одесса News информировала, что масштабный ракетный удар России 10 и 12 апреля 2024 года по транспортной инфраструктуре в районе порта Черноморск полностью остановил железнодорожное сообщение с портом.

Инфографика: ВС ВСУ

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