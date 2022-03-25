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  3. 25 марта из Одессы на Ужгород уйдёт очередной эвакуационный поезд

25 марта из Одессы на Ужгород уйдёт очередной эвакуационный поезд

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Укрзализныця опубликовала график дополнительно назначенных эвакуационных рейсов на пятницу, 25 марта.

Об этом сообщают Украинские железные дороги.

Так, согласно графика, дополнительный рейс отправится из Одессы в Ужгород в 22:32. Эвакуационные рейсы бесплатные.

Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте УЗ.

25 марта будут ходить пригородные поезда в таких направлениях:

  • Одесса – Вапнярка – Одесса,
  • Одесса – Балта – Одесса,
  • Одесса – Раздельная – Одесса,
  • Одесса – Мигаево,
  • Одесса — Каролино-Бугаз — Одесса,
  • Одесса – Колосовка – Одесса.

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