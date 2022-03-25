25 марта из Одессы на Ужгород уйдёт очередной эвакуационный поезд

Укрзализныця опубликовала график дополнительно назначенных эвакуационных рейсов на пятницу, 25 марта.
Об этом сообщают Украинские железные дороги.
Так, согласно графика, дополнительный рейс отправится из Одессы в Ужгород в 22:32. Эвакуационные рейсы бесплатные.
Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте УЗ.
25 марта будут ходить пригородные поезда в таких направлениях:
- Одесса – Вапнярка – Одесса,
- Одесса – Балта – Одесса,
- Одесса – Раздельная – Одесса,
- Одесса – Мигаево,
- Одесса — Каролино-Бугаз — Одесса,
- Одесса – Колосовка – Одесса.
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