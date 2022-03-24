29 дней войны: Враг продолжает нести существенные потери

Идут двадцать девятые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.

Как сообщается в военной сводке Генерального штаба ВСУ, продолжается полномасштабная вооружённая агрессия Российской Федерации против Украины. Враг продолжает нести существенные потери.

Отмечается, что для их пополнения российские захватчики совершают призыв офицеров запаса, лиц рядового и сержантского состава из числа военнообязанных. Сохраняется практика привлечения наёмников, набор которых осуществляют русские частные военные компании.

С целью восстановления боеспособности, руководством вооружённых сил РФ принят ряд решений о снятии с хранения и направлении в восстанавливающие боеспособность воинские части устаревшей бронетехники.

На временно занятых врагом территориях фиксируются редкие случаи изъятия грузовых автомобилей и специальной сельскохозяйственной техники у частных предпринимателей и фермеров.

По информации Генштаба ВСУ, военно-политическим руководством РФ принято решение о корректировке планов по ведению дальнейших боевых действий на территории Украины в связи с тем, что цели, поставленные перед началом войны с Украиной, не были выполнены в установленные сроки.

Подчёркивается, что российское военное руководство осуществляет переброску на территорию Беларуси и временно оккупированной АР Крым вооружения и военной техники из военных округов. Цель – осуществление попытки подготовки и реализации наступательных действий для окружения города Киева.

На Волынском, Полесском, Сиверском направлениях противник вынужден отказаться от ведения наступательных действий, осуществляет перегруппировку войск и содержание ранее занятых рубежей. Проводит мероприятия по вводу наших подразделений в заблуждение и продолжает разведку. Подразделения ВС Республики Беларусь продолжают привлекаться к прикрытию отдельных участков белорусско-украинской границы.

Подразделения противника пытаются блокировать Чернигов и захватить город Славутич, цели не достигли.

На Слобожанском направлении враг продолжает блокировку Сум. В направлении Харьков активных действий не проводил. Основные усилия сосредоточили на разрушении гражданской инфраструктуры города, — говорится в сводке Генштаба.

На Изюмском направлении враг успеха не имел. Понёс потери. Отступил в район южной части города.

На Донецком направлении противник не отказывается от ведения наступательных действий с конечной целью осуществления выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.

На Южнобужском направлении противник занимает оборону, принимает меры по восстановлению боеспособности, пополнению боеприпасов и ГСМ с целью подготовки к возобновлению наступательных действий.

Подразделениями ВСУ нанесён удар по большим десантным кораблям, находившимся в порту Бердянска. В результате возник пожар на большом десантном корабле проекта 1171 с последующей детонацией боекомплекта.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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