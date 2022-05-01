«Затяжной» комендантский час в Одессе начнётся 1 мая в 22.00

Распоряжением начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко на территории Одессы введён комендантский час с 22 часов 00 минут 1 мая до 05 часов 00 минут 3 мая.
Запрещено пребывание людей в указанный период времени на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.
На остальной территории Одесской области режим комендантского часа остатся без изменений, то есть с 22:00 до 05:00.
Общественный транспорт, железнодорожный вокзал и автовокзалы города в указанные часы комендантского времени работать не будут. Категорически запрещено передвижение по городу собственным автотранспортом.
Без изменений будут работать в Одессе только предприятия критической инфраструктуры (ГСЧС, скорая помощь и т.д.).
Руководители предприятий, учреждений всех форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории Одессы, своим решением должны объявить 2 мая выходным днём и перенести отработку на другой день.
Для выгула домашних животных необходимо обязательно взять с собой паспорт гражданина Украины или id-карту. Следует также гулять вблизи своего дома, не удаляясь, а время прогулки сократить максимально. Вежливо объясните представителям территориальной обороны, Нацгвардии, ВСУ или Нацполиции, что вы гуляете с собакой у подъезда.
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