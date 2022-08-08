Американская обладательница «Оскара» актриса Джессика Честейн приехала в Украину

Американская актриса Джессика Честейн приехала в Украину.

С ней встретился Президент Украиины Владимир Зеленский, — сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины в Facebook.

«Для нас такие визиты известных людей очень ценны. Благодаря этому мир ещё больше будет слышать, знать и понимать правду о том, что происходит в нашей стране. Jessica Chastain, спасибо за поддержку!», — написал Владимир Зеленский.

Актриса также посетила детскую клиническую больницу «Охматдет» в Киеве, побывала в освобождённом от российских оккупантов городе Ирпень Киевской области.

Героиня кинолент «Опасная игра Слоун», «Марсианин», «Интерстеллар», «Оно», «Игра Молли» уделила также внимание украинским железнодорожникам.

Как сообщала Одесса News, в июне 2022 года Украину посетил голливудский актёр и посол доброй воли ООН Бен Стиллер, а в мае — Анджелина Джоли.

Фото: ОПУ, Укрзализныця

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