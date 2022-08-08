По Одессе ходят слухи об эвакуации жителей города и области

Российские захватчики, не имея никаких успехов на боевом фронте, пытаются разгонять фейк о якобы срочной эвакуации жителей с территории Одесской области.

Об этом сообщает в Теlegram представитель Одесской облвоенадминистрации Сергей Братчук.

«Ситуация в Одесской области контролируемая, Силы обороны успешно выполняют боевые задания. Не имея успехов на боевом или информационном фронтах, враг пытается воздействовать слухами. В регионе распространяется фейк о том, что якобы в местных советах есть информация о срочной эвакуации жителей региона, поскольку враг будет наступать на Одессу», – отметил Братчук.

Он сообщил, что военные ВСУ ведут боевые действия на позициях между Николаевом и Херсоном, причём наши защитники ведут на Херсонском направлении удачные боевые действия. Конечно, есть риски, что на Херсонском направлении враг будет пытаться отбивать атаки ВСУ и переходить в контрнаступление. Но в данное время враг может атаковать Одесскую область только ракетами, потому что у него нет никаких успехов на южном направлении.

Представитель Одесской ОВА отметил, что относительно «информации» о внезапной эвакуации со ссылкой на какие-то официальные источники, речь идёт не более чем о «распространении фейков, чтобы поднять панические настроения среди населения».

Как сообщала Одесса News, в июле 2022 года очередная группа детей Одесского городского специализированного дома ребёнка №1 эвакуирована в Литовскую Республику.

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