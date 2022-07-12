Ещё одну группу детишек одесского детдома №1 эвакуировали в Литву

Ещё одна группа детей Одесского городского специализированного дома ребёнка №1 эвакуирована в Литовскую Республику.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Отмечается, что вместе с сопровождающими в безопасный Вильнюс отправились 30 детей. Эта группа малышей будет находиться под временной защитой в Доме социальной заботы Family Valley.

Временная эвакуация организована совместно с Муниципалитетом города-партнёра Клайпеда (Литовская Республика), с которым Одессу связывают 18 лет плодотворного сотрудничества.

«Мы благодарны всем, кто помогает нам в нелёгком процессе эвакуации детей: нашим друзьям из Литовской Республики, представителям государственной власти, руководству Одесской железной дороги и, конечно, сопровождающим. Ждём наших детей в мирной безопасной Одессе после победы Украины», — сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Как сообщала Одесса News, в июле 2022 года группа юных одесских дзюдоистов и их тренеры отправились в Японию, где муниципалитет города-побратима Йокогама предложил предоставить временную защиту одесским спортсменам и организовать полноценный летний отдых и тренировки.

Видео: «Одесса»

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