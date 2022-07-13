Кто в Одессе 13 июля останется без воды

В связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода часть жителей Одессы 13 июля останутся без водоснабжения.

Об этом информирует филиал «Инфоксводоканал».

Собщается, что водоснабжение будет прекращено с 09:30 до 24:00 13 июля потребителям следующих улиц города:

Люстдорфская дорога, 119-127,



ул. А. Невского,



ул. Тимирязева,



ул. Костанди, 2-104, 1-129,



ул. Новгородская,



ул. Китобойная,



ул. Черниговская,



ул. Куприна,



ул. Равенства,



ул. Ахматовой,



ул. Сумская,



ул. Ёлочная,



ул. Тульская, 2-38, 1-55,



ул. Шишкина,



пер. Юннатов.

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