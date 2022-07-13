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Кто в Одессе 13 июля останется без воды

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В связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода часть жителей Одессы 13 июля останутся без водоснабжения.

Об этом информирует филиал «Инфоксводоканал».

Собщается, что водоснабжение будет прекращено с 09:30 до 24:00 13 июля потребителям следующих улиц города:

  • Люстдорфская дорога, 119-127,
  • ул. А. Невского,
  • ул. Тимирязева,
  • ул. Костанди, 2-104, 1-129,
  • ул. Новгородская,
  • ул. Китобойная,
  • ул. Черниговская,
  • ул. Куприна,
  • ул. Равенства,
  • ул. Ахматовой,
  • ул. Сумская,
  • ул. Ёлочная,
  • ул. Тульская, 2-38, 1-55,
  • ул. Шишкина,
  • пер. Юннатов.

Телефоны для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).

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