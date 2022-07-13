Кто в Одессе 13 июля останется без воды

В связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода часть жителей Одессы 13 июля останутся без водоснабжения.
Об этом информирует филиал «Инфоксводоканал».
Собщается, что водоснабжение будет прекращено с 09:30 до 24:00 13 июля потребителям следующих улиц города:
- Люстдорфская дорога, 119-127,
- ул. А. Невского,
- ул. Тимирязева,
- ул. Костанди, 2-104, 1-129,
- ул. Новгородская,
- ул. Китобойная,
- ул. Черниговская,
- ул. Куприна,
- ул. Равенства,
- ул. Ахматовой,
- ул. Сумская,
- ул. Ёлочная,
- ул. Тульская, 2-38, 1-55,
- ул. Шишкина,
- пер. Юннатов.
Телефоны для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).
Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod