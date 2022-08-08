В Германии одобрили продажу Украине 100 самоходных гаубиц Panzerhaubitze2000

Правительство Германии одобрило продажу Украине 100 современных самоходных гаубиц Panzerhaubitze2000.

Об этом сообщает Spiegel, пишет Укринформ.

По информации издания, Федеральное министерство экономики предоставило немецкому производителю оружия Krauss-Maffei Wegmann (KMW) разрешение на производство систем типа Panzerhaubitze2000.

Отмечается, что Украина в апреле обратилась в KMW с запросом о покупке их непосредственно у производителя. Представитель компании сообщил, что KMW направила соответствующую заявку в Министерство экономики 11 июля и получила одобрение через два дня.

Как сообщается, стоимость 100 самоходных гаубиц составляет 1,7 млрд. евро. При этом предварительные поставки оружия оцениваются в 600 млн евро.

Компания KMW намерена немедленно начать производство. В то же время отмечается, что производство всех ста систем может занять несколько лет.

Для справки. Panzerhaubitze2000 может поражать цели на расстоянии от 30 км.

Как информировала Одесса News, Германия поставит системы ПВО IRIS-T в конце лета или начале сентября.

Инфографика: Укринформ

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