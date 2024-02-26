В больнице умерла одесситка, которую спасли из-под завалов разрушенного дроном дома

В одесской больнице скончалась женщина, которую освободили из-под завалов разрушенного дома во время дроновой вражеской атаки по Одессе 23 февраля.

Одесса News сообщала, что 72-летняя одесситка, пробывшая под завалами около двух часов, получила термические ожоги 40% поверхности тела и переломы конечностей.

Врачи до последнего боролись за её жизнь…

Таким образом, количество жертв в Одессе от обстрелов той трагической ночью возросло до двух. Ещё двое продолжают находиться в больнице — женщина 1962 г.р. с 70% ожогов тела и тяжёлым ожоговым шоком и её дочь 1993 г.р. также получила тяжёлый ожог 10% поверхности тела и многочисленные переломы костей.

Одесса News информировала, что под процессуальным руководством прокуроров Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны — дроновой атаке Российской Федерации гражданской инфраструктуры Одессы вечером 23 февраля 2024 года.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области/Facebook

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