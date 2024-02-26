В Одессе пограничники презентовали почтовую марку «Охотники за «шахедами»

В Одессе ко 2-й годовщине полномасштабного вторжения выпустили марку «Охотники за «шахедами», посвящённую пограничникам.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

«В Одессе 24 февраля во вторую годовщину полномасштабного вторжения была выпущена собственная почтовая марка «Охотники за «шахедами»», посвящённая пограничникам юга», — говорится в сообщении.

Отмечается, что выпуск почтового блока прошёл по инициативе пограничников Одесского отряда, известного одесского фотохудожника Бориса Бухмана и Укрпочты, а саму марку стражи границы презентовали на открытии фотовыставки Бориса Бухмана под названием «731 день и 8 лет войны».

На этом же мероприятии была погашена ещё одна марка под названием «Одесский морвокзал».

«На почтовых марках воспроизведены образы часовых юга, которые символизируют несгибаемость украинского войска, два года подряд защищающее наше украинское небо от печально известных «шахедов», — добавили в Госпогранслужбе.

Кстати, на счету воинов-пограничников 76 уничтоженных дронов-камикадзе на юге Украины.

«Марки поступят в продажу в почтовом наборе: с конвертами и открытками. Средства, вырученные от их продажи, будут направлены на нужды защитников Украины», — уверяется в сообщении пограничников.

Как сообщала Одесса News, «Укрпочта» в январе 2024 года выпустила набор марок с изображениями гербов 21 населённого пункта Украины, в том числе Болграда и села Фонтанка Лиманского района Одесской области.

Фото: Госпогранслужба

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