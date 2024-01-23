«Укрпочта» выпустила набор марок с гербами городов и сёл, есть в нём Болград и Фонтанка

«Укрпочта» выпустила последний в серии набор марок с изображениями гербов 21 населённого пункта Украины, в том числе Болграда и села Фонтанка Лиманского района Одесской области.

Об этом 22 января сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский в Facebook.

«Мы решили выпустить финальный набор марок, посвящённых гербам разных городов Украины, которые мы выпускали в 2017–2022 годах. Это уникальный, как и наша страна, выпуск. В нём и марка «Ялта», и марка «Бахмут», марка «Чоп» и марка «Енакиево», и многие другие сёла и города», – написал он.

По словам Смелянского, этим выпуском «Укрпошта» завершает указанную серию, но после победы намерена начать новую, с новыми смыслами и новыми, возрождёнными, городами и селами.

Марковый лист «Гербы городов, посёлков и сел Украины» состоит из 19 марок и двух купонов, которые выходили на протяжении 2017–2022 годов в одноименной серии девятого стандартного выпуска почтовых марок. На нём изображены гербы 12 городов, пяти поселков и четырёх сел разных регионов.

Выпуск планировался к выходу в 2022 году, но из-за начала полномасштабной агрессии России был перенесен на 2024 год.Одесса News информировала о выпуске «Укрпочтой» в ноябре 2023 года почтового блока «Героические профессии. Железные люди», посвящённого железнодорожникам.

Фото: Укрпочта

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