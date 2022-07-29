В Одессе продают 4-ую почтовую марку с начала войны

28 июля на Одесском главпочтамте прошла оживлённая продажа выпущенной ко Дню украинской государственности «Укрпоштой» четвёртой почтовой марки с начала введения военного положения – «Доброго вечора, ми з України!».

Об этом сообщает корреспондент Одесса News.

На почтовой марке «Доброго вечора, ми з України!» воспроизведены реальные события, которые имели место в Николаевской области и других регионах, когда украинские селяне без оружия забирали российскую технику, помогая ВСУ бороться за победу.

Марка напечатана тиражом 5 млн экземпляров, из которых 3 млн – с номиналом М (эквивалент 18 грн) для оплаты почтовых отправлений внутри страны и 2 млн – с номиналом W (эквивалент $1,5), предназначенным для оплаты международной почтовой корреспонденции.

Кроме марок, «Укрпошта» выпустила тематическую открытку, конверт первого дня, художественный конверт и мерч (бесплатная сувенирная продукция, — ред.).

Как сообщил глава «Укрпошты» Игорь Смелянский в Facebook, первый день продаж марки «Доброго вечора, ми з України!» в стране стал рекордным, она обошла по популярности даже марку «Русский военный корабль… все!».

В Одессе в помещении Главпочтамта также в этот день открылась и фотовыставка документальной фотографии шести украинских фотографов, пять из которых одесситы и один киевлянин, рассказывающая о войне.

Как сообщала Одесса News, Укрпочта 12 апреля ввела в обращение первую украинскую почтовую марку в условиях военного положения «Русскій воєнний корабль, іді…!».

Фото: «Культурометр»

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