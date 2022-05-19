Британский принц Чарльз в Канаде получил в подарок известную марку «Укрпочты»

Во время визита в Оттаву (Канада) британский принц Чарльз получил в подарок известную марку «Укрпочты» с российским военным кораблём.

Об этом Укринформу сообщила посол Украины в Канаде Юлия Ковалив.

«Эта марка стала символом несокрушимости духа украинцев, воли к победе и благодарности за поддержку нашим партнёрам. В то время как храбрые украинские военные защищают наш дом — Украину, многие наши граждане нашли убежище в Канаде», — отметила Ковалив.

По её словам, члену британской королевской семьи марка была передана «от имени Президента Украины и украинского народа».

В посольстве напомнили, что в рамках королевского визита в Канаду принц Чарльз и герцогиня Камилла посетили Украинский православный собор Успения Пресвятой Богородицы в Оттаве, где встретились с украинской общиной канадской столицы и украинскими дипломатами.

Его Высочество принц Чарльз и герцогиня Камилла пообщались с украинцами, прибывшими в Канаду в поисках временного убежища из-за войны, ознакомились с украинскими культурными традициями, бережно сохранёнными канадцами украинского происхождения — писанкарством, вышивкой, украинскими песнями.

Как сообщала Одесса News, в мае 2022 года польский национальный почтовый оператор Poczta Polska выпустил почтовую марку с изображением Президента Украины Владимира Зеленского.

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