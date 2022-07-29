Послы стран «Большой семёрки» в Украине прибыли в Одессу

Послы стран «Большой семёрки» (США, Канады, Германии, Франции, Великобритании, Италии и Японии) в Украине прибыли в Одессу.

Об этом 29 июля в Twitter сообщила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс, пишет издание ГОРДОН.

«Я с коллегами – послами G7 и Турции сейчас в Одессе, чтобы засвидетельствовать важность соглашения для возобновления экспорта украинского продовольствия, заключённого при посредничестве ООН. Россия должна уважать это соглашение», – написала Симмонс, опубликовав совместное фото с послами.

Как сообщала Одесса News, в связи с подписанием соглашения о разблокировании украинских портов для экспорта зерна работа в портах «Одесса», «Черноморск» и «Южный» возобновлена.

Несмотря на обстрел Одесского морского торгового порта, Украина готовится к запуску экспорта зерна, планируется начать судоходство, в первую очередь, из порта «Черноморск» в ближайшее время.

В минобороны Турции сообщили, что Совместный координационный центр по мониторингу зерновых коридоров, создание которого предусмотрено достигнутыми в рамках соглашения договорённостями, уже начал работу в Стамбуле.

В связи с подписанием соглашения о разблокировании украинских портов для экспорта зерна и возобновлении ​​работы в портах Одессы, Черноморска и Южного осуществляется деятельность по навигационно-гидрографическому обеспечению безопасности судоходства.

В ООН сообщили, что торговое судно с украинским зерном впервые после деблокады украинских портов может выйти из порта в Одесской области 29 июля и, вероятно, направится в Сомали.

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