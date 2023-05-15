Начальник мобильного госпиталя в Одессе оказался взяточником

В Одессе разоблачён начальник мобильного госпиталя, который за взятку помогал получить статус ограниченно пригодного к военной службе.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

Отмечается, что фигурант разоблачён на получении от военнослужащих 10 тыс долл. США неправомерной выгоды.

По данным следствия, военный медик требовал и получил взятки от больных военных за влияние на врачей военно-врачебной комиссии с целью получения справок об ограниченной пригодности к военной службе.

Сразу после передачи неправомерных средств через посредника, начальник мобгоспиталя задержан. Решаются вопросы относительно сообщения ему о подозрении и избрания меры пресечения.

Как сообщала Одесса News, в мае 2023 года Минобороны запустило систему электронной записи к врачам военно-врачебной комиссии в пяти городах Украины, в том числе в Одессе.

Фото: Одесская облпрокуратура

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