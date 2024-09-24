За ночь РФ выпустила по Украине 4 ракеты и 81 дрон: сколько из них сбито

В ночь на 24 сентября (с 20.00 23.09 по 07.00 24.09) радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 85 средств воздушного нападения противника: одной баллистической ракеты «Искандер-М» из Ростовской обл. РФ; двух управляемых авиационных ракеты Х-59/69 из воздушного пространства Брянской обл. РФ; одной ракеты (тип устанавливается) из Курской обл. РФ; 81 ударный БпЛА типа «Shahed» из районов Курска и Приморско-Ахтарска РФ.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

Отмечается, что основное направление удара – север и центр Украины.

«Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины», — говорится в сообщении.

В результате противовоздушного боя сбиты 66 вражеских ударных БпЛА в Киевской, Житомирской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Николаевской областях. Ещё 13 вражеских беспилотников в результате активного противодействия Сил обороны локационно потеряны в нескольких регионах Украины.

Одесса News информировала, что за время с начала вторжения в Украину Силы обороны уничтожили БпЛА оперативно-тактического уровня – 15699, крылатых ракет ‒ 2595.

Инфографика: ВС ВСУ/Facebook

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