За что в Одессе миграционные службы берут взятки

Руководителя одного из управлений Главного управления Государственной миграционной службы в Одесской области и его подчинённого будут судить за вымогательство у гражданина Республики Молдова 20 тысяч долларов за содействие избежать его депортации.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины.

«Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении руководителя одного из Управлений ГУ ГМС в Одесской области и его подчинённого по факту злоупотребления влиянием (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины)», — говорится в сообщении.

Следствием установлено, что обвиняемые требовали у гражданина Молдовы 20 тыс. дол. за обещание повлиять на работников ГМС и судей, чтобы те приняли положительное решение в его пользу по делу о принудительном возвращении в Молдову и запрете въезда в Украину.

Отмечается, что в рамках уголовного производства были проведены обыски по местам жительства и работы фигурантов, в ходе которых обнаружили крупную сумму наличных денег, объекты недвижимости и автомобили. Общая сумма выявленного имущества составляет более 82 млн грн.

В настоящее время обвиняемые под стражей, их отстранили от занимаемых должностей, а на имущество наложили арест.

Как сообщала Одесса News, в августе 2024 года в Одесской области разоблачили сотрудников миграционной службы, которые за деньги оформляли загранпаспорта отсутствующим в Украине военнообязанным.

Фото: Одесская облпрокуратура

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