Зеленский в Нью-Йорке встретился с Премьер-министром Японии и членами Конгресса США

Продолжается визит Президента Украины Владимира Зеленского в США.

23 сентября Владимир Зеленский встретился с Премьер-министором Японии Фумио Кишидой и провёл встречу с членами Конгресса США, — сообщает официальный сайт Президента Украины.

Отмечается, что темой беседы с японским лидером были энергетическая поддержка Украине и ужесточение санкций против РФ.

Глава государства вручил главе правительства Японии орден Ярослава Мудрого I степени.

«Очень рад нашей встрече. И эта награда не только от меня – всего украинского народа. Мы очень благодарны за столь сильную поддержку Украины, украинцев с самого начала полномасштабного вторжения», – сказал Президент.

Владимир Зеленский поблагодарил Японию за финансовую и гуманитарную помощь на сумму более 12 млрд евро, а также за поддержку санкций против РФ. Глава государства подчеркнул, что важно продолжать работу по блокированию всех щелей, которые Россия использует для обхода санкций.

Среди тем обсуждения – сотрудничество с партнёрами в G7 и ЕС для создания практического механизма, который позволит получить 50 млрд долларов за счёт замороженных российских активов.

Фумио Кишида заявил, что Япония готовит новый пакет энергетической помощи, в который войдут трансформаторы, генераторы и другое оборудование.

Во время встречи с двухпартийной делегацией Конгресса США, на которой присутствовали члены Сената Бен Кардин, Дэн Салливан, Кристофер Мерфи и член Палаты представителей Грегори Микс, Зеленский подробно рассказал о ситуации на фронте, ходе операции в Курской области, потребностях украинских воинов и важности своевременной поставки оборонных пакетов.

«Мы благодарны за поддержку обеим партиям и обеим палатам Конгресса США, Президенту Байдену. И, конечно, мы здесь, чтобы поблагодарить ваш народ», – сказал Глава государства.

Отдельное внимание было уделено Плану победы, который Владимир Зеленский представит Президенту Джозефу Байдену, Конгрессу США и обоим кандидатам в Президенты.

«Это очень конкретный план, как усилить Украину без каких-либо решений или давления России. Этот план не зависит от каких-либо решений Путина», – добавил Глава государства.

Одесса News информировала, что Президент Зеленский и первая леди прибыли в США для участия в мероприятиях 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Зеленский уже посетил в Пенсильвании Скрентонский завод по производству боеприпасов, который выпускает артснаряды калибром 155 мм для ВСУ, встретился с губернатором Джошем Шапиро, получил ежегодное отличие Американской академии достижений – The Golden Plate Award, встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем и Генеральным секретарём Организации американских государств Луисом Альмагро.

Фото: сайт Президента Украины

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