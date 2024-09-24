Полиция нашла виновного в убийстве на улице Болтенко в Одессе

41-летний мужчина подозревается в причинении тяжких телесных повреждений потерпевшему, повлекшим гибель последнего. Событие произошло на прошлой неделе в квартире на улице Михаила Болтенко в Одессе.

По этому адресу друзья в последнее время совместно проживали, — сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что злоумышленник рассказал соседям, что его товарищ умер, и не признавшись в содеянном, уехал из дома. Граждане сообщили о покойном в полицию. Следователи направили его тело на судебно- медицинскую экспертизу для установления причины смерти. По предварительному заключению специалистов, 43-летний мужчина скончался в результате черепно-мозговой травмы.

За несколько часов следователи и оперативники отделения полиции №3 Одесского районного управления полиции №1 совместно с сотрудниками управления уголовного розыска ГУНП в Одесской области установили, что одессита избил проживавший с ним в одной квартире мужчина.

Правоохранители задержали фигуранта в одном из пунктов пропуска в Измаильском районе, откуда он родом. Мужчина признался, что во время хмельного застолья поссорился с другом из-за разных взглядов на жизнь и избил его руками и ногами по голове.

«Злоумышленника мы задержали в процессуальном порядке и сообщили ему о подозрении в умышленном причинении тяжких телесных повреждений, опасных для жизни в момент причинения, повлекших смерть потерпевшего. По нашему ходатайству суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Согласно санкции ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины, правонарушителю грозит до 10 лет заключения», — сообщила следователь территориального подразделения полиции Людмила Рудая.

Следствие продолжается.

Одесса News информировала, что в сентябре 2024 года в Одесской области нашли мёртвым украинского пограничника.

Фото: Одесское районное управление полиции №1

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