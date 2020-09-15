Смерть под колёсами поезда нашла 23-летняя одесситка

Полицейские устанавливают обстоятельства гибели девушки на железной дороге в Малиновском районе Одессы.

Об этом сообщает Малиновский отдел полиции в Одессе.

По предварительным данным, 23-летняя потерпевшая была сбита, когда в наушниках переходила через железнодорожные пути в неустановленном месте и не отреагировала на предупредительные сигналы, которые подавал машинист локомотива, и крики прохожих о приближении поезда.

От полученных повреждений девушка погибла на месте.

Медиков и полицейских на место вызвали свидетели происшествия.

Обстоятельства трагедии устанавливаются, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщала Одесса News, в Черноморске спасатели вытащили в одном километре от берега тело гражданина Нигерии Обари-Марк Калеба, который на яхте в компании семи человек отправился на морскую прогулку из дачного посёлка Совиньон.