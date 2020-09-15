16 сентября в Одессе проверят работу электросирен

В соответствии с региональным планом основных мероприятий гражданской защиты на 2020 год в Одессе 16 сентября будет проведена комплексная проверка территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения с запуском электросирен и громкоговорителей.

Об этом сообщает официальный сайт города.

Время запуска электросирен с 14:00 до 14:30.

Электросирены будут включаться поочерёдно в каждом районе города.

От редакции. Информация предоставлена с целью предотвращения возможных недоразумений среди населения при прерывистом звучании электросирен.