18-летнюю одесситку с 1,5-месячным ребёнком в коляске сбил джип

13 февраля вечером в переулке Курортном села Нерубайское местный мужчина с признаками алкогольного опьянения за рулём своего внедорожника сбил 18-летнюю девушку, катившую вдоль обочины коляску с полуторамесячной дочкой.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Одесской области.

«Маму с ребёнком забрала скорая. У водителя отобрали образцы крови для исследования на наличие алкоголя», — говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают полные обстоятельства аварии. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и определении водителю меры пресечения.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2022 года Одесской областной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении полицейского, обвиняемого в совершении смертельного дорожно-транспортного происшествия в Одессе на перекрёстке улиц Семёна Палия и Южная дорога в сентябре 2021 года.

Фото: отдел коммуникации Нацполиции Одесской области

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