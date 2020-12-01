Одесская полиция оперативно разыскала и задержала псевдоминёра

Правоохранители оперативно задержали жителя Одессы, который предоставил ложное сообщение о заминировании одного из райсудов города.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции Одесской области.

Отмечается, что Малиновский суд Одессы 34-летний гражданин «минирует» не впервые. Причиной противоправного поступка он называет «хулиганские цели или личные побуждения».

«Вот и сегодня (30 ноября, — ред.) человек позвонил в полицию и сообщил о взрывчатке. По горячим следам правоохранители задержали его у дома в Киевском районе города. Из автомобиля правонарушителя изъяли мобильный телефон, с которого он звонил в полицию, и несколько пиротехнических изделий», — говорится в полицейском сообщении.

«По факту ложного сообщения об угрозе безопасности граждан начато уголовное производство по ч.2 ст.259 Уголовного кодекса Украины. Под процессуальным руководством местной прокуратуры №2 полицейские задержали злоумышленника в порядке ст. 08 Уголовно-процессуального кодекса. За содеянное ему грозит до восьми лет лишения свободы», — сообщил начальник Хмельницкого отделения полиции Александр Мильчук.



Как сообщала Одесса News, в 2017 году жителя Одессы приговорили к одному году условного срока за ложное сообщение о минировании жилого дома по Малой Арнаутской. Другому телефонному «шутнику» суд дал три года лишения свободы с испытательным сроком 2 года за псевдоминирование общежития на Николаевской дороге.

К сожалению, количество «шутников» не уменьшается.

Фото: Малиновский отдел полиции в г.Одесса