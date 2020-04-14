В Белгород-Днестровском отреагировали на закрытие рынков акцией протеста

Правоохранители Белгород-Днестровского Одесской области не дали провести акцию большой группы предпринимателей, которые митинговали 14 апреля у админздания мэрии против закрытия на карантин из-за распространения коронавирусной инфекции продовольственного рынка.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

«Около 50 местных предпринимателей собрались под стенами мэрии с требованием не закрывать продуктовый рынок на карантин. К участникам акции обратился исполняющий обязанности городского головы (Виктор Грозов — ред.), который пояснил, что решение о прекращении работы рынка принято комиссией по вопросам техногенно -экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и обусловлено усилением мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что правопорядок и безопасность граждан обеспечивали сотрудники Белгород-Днестровского отдела полиции, которые разъяснили участникам акции основные положения постановления Кабмина Украины относительно усиления требований карантина и призвали разойтись.

Граждане, собравшиеся на площади у админздания, прислушались к рекомендациям правоохранителей.

Полицейские, в частности, напомнили присутствующим, что с 6 апреля гражданам запрещено ходить по улицам больше чем по двое, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей до 14-ти лет. Также запрещено посещение зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон. Исключением является выгул домашних животных одним человеком либо служебная необходимость.

Как сообщала Одесса News, главный санврач Украины отменил с 14 апреля своё разрешение на работу продуктовых рынков в связи с рядом нарушений и злоупотреблений во время карантина.