С 14 апреля рынки в Украине снова закроют

Главный санврач Украины отменил своё разрешение на работу продуктовых рынков в связи с рядом нарушений и злоупотреблений во время карантина.

Об этом сообщил сам главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко 13 апреля в эфире «Свобода слова» на ICTV.

Тем самым он отменил собственное постановление, которым разрешалась такая предпринимательская деятельность.

“Мы понимали, почему мы позволяем открывать рынки, поскольку это влияло на цены, которые были в супермаркетах, и это увеличивало доступность более дешёвых продуктов питания. На протяжении действия данного постановления были выявлены злоупотребления органов местного самоуправления, когда они пооткрывали рынки в антисанитарных условиях… У нас имеются огромные нарушения. С 14 апреля моё постановление, которое прописывало условия, как открываться рынкам, будет признано утратившим силу. Мы не будем с этим работать, здравого смысла нет — как и с доступом к храмам. Почему-то мы думаем, что пронесёт”, — сказал в телеэфире Ляшко.

Такое решение чиновник принял после того, как был выявлен ряд нарушений на рынках и злоупотреблений.

Как сообщала Одесса News, Кабинет Министров Украины оставил за муниципалитетами право принимать решение о работе рынков. В Одессе было решено не закрывать рынки, так как в миллионном городе, по мнению городского головы Геннадия Труханова, «это бы только усугубило ситуацию с количеством посетителей в наших супермаркетах и торговых сетях».

Главное фото: «Одесса»